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Минздрав предложил разграничить условия оказания платных медуслуг

Минздрав России предложил разграничить условия оказания бесплатной и платной медицинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях, чтобы приостановить необоснованный рост расходов населения на медицину. Об этом говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

В уведомлении о начале разработки законопроекта сказано, что министерство отметило стремление государственных и муниципальных медучреждений увеличить объем своего финансирования за счет внебюджетных источников, навязывая платные услуги пациентам.

При этом, в законодательстве не прописано, какие услуги могут оказываться бесплатно, а какие — за деньги. Более того, на сегодняшний день не урегулирован вопрос о стоимости платных медицинских услуг.

Изменения, которые Минздрав предлагает внести в действующие правовые акты, позволят предотвратить замещение бесплатных услуг платными, а также дадут возможность пациентам сократить расходы на медицину.

Планируют, что данные поправки вступят в силу к январю 2020 года.​

Теги: Минздрав, предложение, проблема, бесплатная медицина
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