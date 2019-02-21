Минздрав спрогнозировал сроки окончания эпидемии гриппа в России

В Министерстве здравоохранения сообщили, что спад эпидемии гриппа и ОРВИ в России прогнозируется не раньше, чем через две или три недели. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Специалисты отмечают, что на шестой неделе, очевидно, был отмечен пик эпидемии, однако с уверенностью о выходе на плато и спаде эпидемии можно будет говорить через две-три недели при сохранении устойчивого спада заболеваемости», — сказали в пресс-службе.

В Минздраве оценили текущую ситуацию как эпидемию средней интенсивности. При этом в министерстве отметили, что с 11 по 17 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ по 61 городу уменьшилась на 2,1%. В частности, она снизилась в Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном и Дальневосточном округах.

Однако, несмотря на снижение, в Северо-Кавказском округе превышение эпидемического порога составило 57,3%. Заболеваемость увеличилась в трех округах, значительно — в Южном федеральном округе (на 24,2%).

В пресс-службе отметили, что в России происходит типичный сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, который протекает в Северном полушарии зимой.