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Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
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Россияне потратят на подарки к 8 Марта в среднем 2,8 тыс. руб.

В 2019 году россияне в среднем потратят на подарки к Международному женскому дню 2,8 тыс. руб, а на цветы — около 2,2 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Исследователи выяснили, что больше всех (3 тыс. руб.) потратить намерены молодежь до 24 лет и люди старше 45 лет.

Согласно результатам опроса, в 2019 году женщин собираются поздравлять 69% мужчин. Большинство из них (32%) будут поздравлять своих жен, еще 26% — матерей и 8% — дочерей. Чуть меньше мужчин (7%) сделают сюрприз своим девушкам.

Женщины в свою очередь также будут дарить подарки друг другу. Большинство из них поздравят своих матерей (45%), еще 11% — дочерей. Отмечается, что женщины также чаще мужчин будут поздравлять сестер (7 к 2% соответственно) и подруг (6 к 1% соответственно).

Отказались покупать цветы и подарки к празднику 26% мужчин и 29% женщин.

Ведущие онлайн-ретейлеры 6 марта назвали самые популярные подарки к 8 Марта. Таковыми оказались цветы, ювелирные украшения, парфюмерия, бытовая техника, косметика и сладости.

Теги: бюджет, подарки, 8 Марта
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