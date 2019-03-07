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Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
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Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы. Об этом директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов сообщил ТАСС.

Баранов пояснил, что танкистам приходится непрерывно находиться внутри боевой машины в течение длительного времени. В танках предусмотрено наличие воды и сухих пайков, однако возможности справлять естественную нужду в машинах нет.

«Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — уточнил он.

По его словам, данная модель танка изначально подразумевала выполнение экипажем длительных боевых задач, в связи с чем «Армата» оборудован туалетом.

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Танк Т-14 на платформе «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» и представили в апреле 2015 года. Его преимуществом является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка составляет 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т.

Теги: конструктор, оборудование, Танк, «Армата», туалет
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