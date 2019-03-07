Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы. Об этом директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов сообщил ТАСС.

Баранов пояснил, что танкистам приходится непрерывно находиться внутри боевой машины в течение длительного времени. В танках предусмотрено наличие воды и сухих пайков, однако возможности справлять естественную нужду в машинах нет.

«Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — уточнил он.

По его словам, данная модель танка изначально подразумевала выполнение экипажем длительных боевых задач, в связи с чем «Армата» оборудован туалетом.