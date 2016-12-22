Focus назвал новейший британский танк «убийцей «Арматы»

Британская корпорация BAE Systems в начале октября представила прототип нового британского танка, разработанного на базе Challenger 2 — машину Black Night («Черная ночь»). По оценке немецкого журнала Focus, новейший танк можно считать ответом на появление в России танка Т-14 «Армата».

Как отмечает журнал, Великобритания «разрабатывает убийцу «Арматы» Т-14». Сейчас основным боевым танком Великобритании является Challenger 2, выпуск которого ведется с 1994 года. Британское оборонное ведомство намерено продлить срок их службы до 2035 года, проведя обновление машин и увеличив их боевые возможности.

Проект Black Night от BAE Systems подразумевает установку нового оборудования на Challenger 2 при сохранении старой пушки калибра 120 мм. В соответствии с информацией о проекте на сайте BAE Systems, обновление Challenger 2 должно включать в себя установку двух независимых систем ночного видения для командира и наводчика машины. Таким образом, командир танка сможет заниматься поиском новой цели, в то время как наводчик будет производить прицеливание — именно это обновление послужило причиной выбора названия «Черная ночь» для проекта.

Также на танк будут установлены новая система активной защиты, система предупреждения о наведении лазера, улучшенная система управления огнем, а сам танк должен стать более энергоэффективным.

«Создание более мощного аналога «Арматы» Т-14 займет некоторое время. Запад должен успокоить тот факт, что Россия из соображений экономии намерена построить только 100 новых танков», — пишет Focus.

Танк Т-14 был разработан на Уралвагонзаводе, его представили публике в апреле 2015 года. Он создан по новой для российского танкостроения схеме, включающую необитаемую башню и экипаж из трех человек.