Трамп пригрозил отказом от дебатов на «радикально левых» телеканалах

Президент США Дональд Трамп в преддверии президентских выборов может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Демократы только что заблокировали для Fox News возможность участвовать в дебатах. Хорошо, тогда, я думаю, я сделаю тоже самое с Сетями Фейковых Новостей и Радикальными Левыми Демократами», — заявил Трамп.

Соответственно, таким образом президент отреагировал на решение национального комитета Демократической партии не проводить в этом году теледебаты в рамках праймериз на канале Fox News. Мотивируя свое решение, председатель комитета Том Перес сослался на материал в The New Yorker, рассказывающий о «неуместных отношениях» Fox News и администрации Трампа.

Американский президент регулярно критикует медиа, которые в том числе поддерживают демократов, — например, телеканал CNN, газеты The Washington Post и The New York Times. Президент часто обвиняет эти и другие издания в распространении «фейковых новостей» (fake news). В то же время, по данным The New York Times, Трамп близко общается с Рупертом Мердоком — медиамагнатом и владельцем Fox News — канала, поддерживающего республиканцев. Стороны якобы регулярно созваниваются и обсуждают «стратегические вопросы».