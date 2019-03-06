Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству

Госдума на заседании отклонила законопроект о передаче страховых пенсий по старости по наследству. Об этом сообщается на сайте «Справедливой России», предложившей поправки.

Депутаты фракции вместе с главой партии Сергеем Мироновым внесли законопроект в Госдуму в сентябре 2018 года. Предлагалось рассчитывать гарантированный возраст получения пенсии, сложив возраст ожидаемой продолжительности жизни и дополнительные пять лет. Если человек умирает до истечения этого срока, то родственники продолжают получать пенсию.

«Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, государство обязано вернуть эти отчисления в виде пенсий. Если не самому гражданину, то его ближайшим родственникам», — заявил Миронов, добавив, что расширение прав наследования не противоречит принципу социального государства, закрепленному в Конституции.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Она предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.