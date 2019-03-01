Экономика , 00:00
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Экономисты предложили гражданам выбирать самим размер пенсионных взносов
В России нужно создать новую модель социального страхования: в ее основе должен быть единый соцфонд с общественной формой собственности, считают эксперты. Людям нужно дать возможность самим решать, сколько отчислять в ПФР
Система социального страхования в России нуждается в радикальных изменениях, пришли к выводу участники научного семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики НИУ ВШЭ, который состоялся 28 февраля. Финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов предложили меры по долгосрочному реформированию системы социального страхования.
Один фонд вместо трех
- Все три внебюджетных фонда по социальному страхованию — Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования — должны быть объединены в единый фонд социального страхования, его управление должно вестись на трехсторонней основе с участием работодателей, работников и правительства, считают эксперты.
- Идею объединения внебюджетных фондов поддерживает и вице-премьер Татьяна Голикова. «Нужно оценить все риски, все последствия, но я думаю, что это движение в правильном направлении», — говорила она в интервью РБК в мае 2018 года.
- Форма собственности единого фонда должна быть преобразована из государственной в общественную, полагают экономисты. «Средства обязательного социального страхования не должны принадлежать государству», — сказал Гонтмахер. По его словам, «это отложенная зарплата людей», но, поступая во внебюджетные фонды, она почему-то становится федеральной собственностью.
- Средства социального страхования должны находиться в публичной, общественной собственности, согласен Воронин. «Такой вид собственности может быть введен Гражданским кодексом, и он должен быть введен для того, чтобы мы могли эти средства обособить и придать им совершенно особый характер с точки зрения защиты и управления ими», — считает финансовый омбудсмен.