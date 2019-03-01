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Экономика ,  
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Экономисты предложили гражданам выбирать самим размер пенсионных взносов
В России нужно создать новую модель социального страхования: в ее основе должен быть единый соцфонд с общественной формой собственности, считают эксперты. Людям нужно дать возможность самим решать, сколько отчислять в ПФР
Фото: Владислав Шатило / РБК

Система социального страхования в России нуждается в радикальных изменениях, пришли к выводу участники научного семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики НИУ ВШЭ, который состоялся 28 февраля. Финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов предложили меры по долгосрочному реформированию системы социального страхования.

Один фонд вместо трех

  • Все три внебюджетных фонда по социальному страхованию — Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования — должны быть объединены в единый фонд социального страхования, его управление должно вестись на трехсторонней основе с участием работодателей, работников и правительства, считают эксперты.
  • Идею объединения внебюджетных фондов поддерживает и вице-премьер Татьяна Голикова. «Нужно оценить все риски, все последствия, но я думаю, что это движение в правильном направлении», — говорила она в интервью РБК в мае 2018 года.
  • Форма собственности единого фонда должна быть преобразована из государственной в общественную, полагают экономисты. «Средства обязательного социального страхования не должны принадлежать государству», — сказал Гонтмахер. По его словам, «это отложенная зарплата людей», но, поступая во внебюджетные фонды, она почему-то становится федеральной собственностью.
  • Средства социального страхования должны находиться в публичной, общественной собственности, согласен Воронин. «Такой вид собственности может быть введен Гражданским кодексом, и он должен быть введен для того, чтобы мы могли эти средства обособить и придать им совершенно особый характер с точки зрения защиты и управления ими», — считает финансовый омбудсмен.

Персональная структура тарифа

  • Сегодня работодатель уплачивает за работников страховые взносы по ставке в 30%, из них 22% идет в ПФР, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС. Экономисты предлагают объединить их в единый тариф и сделать его персонифицированным, чтобы работник смог самостоятельно выбирать структуру тарифа. «Например, если гражданин больше заинтересован в пенсионном обеспечении, то из этих 30% он смог бы отчислять большую часть в Пенсионный фонд, а на ОМС — меньше», — объяснил Гонтмахер.
  • Система социального страхования должна быть настроена на интересы отдельного гражданина, продолжил Сафонов: «Мы переросли систему, при которой работник исключен из принятия решений». По его словам, каждый гражданин должен иметь возможность выбора, что для него более важно для обеспечения нормальной трудоспособности.
  • Технологии быстро трансформируют рынок труда и структуру занятости, констатируют эксперты. Число работников, занятых в промышленности, сокращается в результате автоматизации производств, одновременно развиваются новые формы занятости, например удаленная или «платформенная» занятость. Все это приводит к тому, что фонд заработной платы «иссыхает», и в будущем он перестанет быть основным источником формирования средств социального страхования, отмечает Воронин. «Если мы не найдем другого источника [финансирования], то система социального страхования бессмысленна. Таким источником, наверное, может быть наряду с заработной платой часть прибыли [предприятия]», — предположил омбудсмен.
  • Эксперты подчеркивают, что предложенные ​изменения системы социального страхования должны публично обсуждаться в течение нескольких лет, а для детальной разработки концепции реформы необходимо создать специальный совет по реформированию обязательного социального страхования при президенте России.
Автор: Юлия Старостина
Теги: Пенсионный фонд, ВШЭ, социальная защита
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