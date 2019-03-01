Экономисты предложили гражданам выбирать самим размер пенсионных взносов

В России нужно создать новую модель социального страхования: в ее основе должен быть единый соцфонд с общественной формой собственности, считают эксперты. Людям нужно дать возможность самим решать, сколько отчислять в ПФР

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Система социального страхования в России нуждается в радикальных изменениях, пришли к выводу участники научного семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики НИУ ВШЭ, который состоялся 28 февраля. Финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов предложили меры по долгосрочному реформированию системы социального страхования.

Один фонд вместо трех

Все три внебюджетных фонда по социальному страхованию — Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования — должны быть объединены в единый фонд социального страхования, его управление должно вестись на трехсторонней основе с участием работодателей, работников и правительства, считают эксперты.