Gett объявила о возможном выходе на IPO до конца года

Gett объявила о возможном выходе на IPO до конца года

Израильская компания — агрегатор заказов такси Gett готовится к потенциальному IPO. Об этом гендиректор Gett Дэйв Вайсер сообщил в письме сотрудникам компании, пишет Globes.

«Мы нацелены на то, чтобы стать операционно прибыльными уже в октябре этого года. Большинство наших конкурентов демонстрируют растущие потери за последние три года. В отличие от них, Gett улучшает показатели выручки и EBITDA в годовом выражении», — приводит издание выдержки из письма.

Вайсер добавил, что «прибыльность наряду с упором на B2B укрепляет нашу дифференциацию в глазах инвесторов и открывает возможность IPO, уже, возможно, в 2019 году». Совет директоров, по его словам, дал ему «зеленый свет на изучение этого варианта».

В беседе с ТАСС Вайсер подтвердил возможность выхода Gett на IPO в 2019 году.