Bloomberg узнал о планах Gett продать сервис онлайн-заказа такси

Агрегатор заказов такси Gett ищет покупателей, чтобы конкурировать с более крупными компаниями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания обратилась, в частности, к фирмам по прокату автомобилей. Gett может продать весь свой бизнес или разгрузить региональные операции за пределами своего внутреннего рынка, рассказали два источника. Однако собеседники добавили, что обсуждения являются предварительными, поэтому нет гарантий, что компания осуществит задуманное.

«Поскольку Gett находится на четком пути к прибыльности во всем мире, включая США, не следует удивляться тому, что Gett может получать входящие запросы от стратегических партнеров», — сказал агентству представитель компании.

Компанию Gett основали в 2010 году. Она работает в Израиле, России, США и Великобритании. В конце мая 2016 года немецкий автоконцерн Volkswagen вложил в сервис Gett $300. Концерн отмечал, что планирует развивать «стратегическое партнерство», которое предполагало, что клиентам Gett станут доступны «более хорошие условия для автомобилей бренда Volkswagen».