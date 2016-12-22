ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 64,93 EUR Нал. 76,40 74,15 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5580,10 -74,20 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7262,06 +0,03%
Bloomberg узнал о планах Gett продать сервис онлайн-заказа такси
Лента новостей
Минюст США опроверг сообщения о попытке экстрадировать Гюлена 00:10, Политика Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева 00:02, Бизнес Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела 16 ноя, 23:47, Политика В Раде заявили о «жесткой реакции» на возможное закрытие Азовского моря 16 ноя, 23:45, Политика 5 модных трендов этой осени 16 ноя, 23:22, РБК Pink и KUPIVIP.RU Порошенко призвал США и Европу усилить санкции против России 16 ноя, 23:12, Политика Роскомнадзор заявил о соблюдении МФЦ закона о персональных данных 16 ноя, 22:46, Общество Лига наций по футболу. Голландия — Франция. Онлайн 16 ноя, 22:45, Спорт СПЧ предложит Путину амнистию для загладивших вред от преступления 16 ноя, 22:41, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16 ноя, 22:34, РБК и Thomson Reuters Премьер Нидерландов не поддержал идею единой европейской армии 16 ноя, 22:30, Политика Трамп написал ответ спецпрокурору по «российскому вмешательству» 16 ноя, 22:21, Политика В МФЦ начали просить клиентов удалять файлы с общедоступных компьютеров 16 ноя, 22:10, Общество Загитова выиграла короткую программу Гран-при России с рекордом мира 16 ноя, 21:37, Спорт Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии 16 ноя, 21:36, Технологии и медиа МИД Финляндии вызвал посла России из-за скандала с глушением сигнала GPS 16 ноя, 21:33, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 16 ноя, 21:32, РБК и Schneider Electric Россия назвала резолюцию ООН о правах человека в Сирии «ядовитой» 16 ноя, 21:18, Политика Евкурова и Кадырова вызвали в КС по делу о границе между республиками 16 ноя, 21:15, Общество Воздушно-десантные войска решили усилить авиацией 16 ноя, 21:12, Общество Российские фигуристы побили мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве 16 ноя, 21:04, Спорт Биржа без «Роснефти»: что будет с топливным рынком 16 ноя, 20:53, Бизнес Борт British Airways из Москвы в Лондон экстренно приземлился в Берлине 16 ноя, 20:48, Общество Мэй нашла замену ушедшему министру по Brexit 16 ноя, 20:40, Политика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 16 ноя, 20:30, РБК и Volkswagen Признавшийся в хищениях экс-владелец «Портсмута» пожаловался на угрозы 16 ноя, 20:21, Общество Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-вице-президента «Росгосстраха» 16 ноя, 20:17, Общество В правительстве обсудят альтернативу экспортной надбавке РЖД 16 ноя, 20:10, Бизнес
Bloomberg узнал о планах Gett продать сервис онлайн-заказа такси
Бизнес, 00:39
0
Bloomberg узнал о планах Gett продать сервис онлайн-заказа такси

Агрегатор заказов такси Gett ищет покупателей, чтобы конкурировать с более крупными компаниями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания обратилась, в частности, к фирмам по прокату автомобилей. Gett может продать весь свой бизнес или разгрузить региональные операции за пределами своего внутреннего рынка, рассказали два источника. Однако собеседники добавили, что обсуждения являются предварительными, поэтому нет гарантий, что компания осуществит задуманное.

«Поскольку Gett находится на четком пути к прибыльности во всем мире, включая США, не следует удивляться тому, что Gett может получать входящие запросы от стратегических партнеров», — сказал агентству представитель компании.

Компанию Gett основали в 2010 году. Она работает в Израиле, России, США и Великобритании. В конце мая 2016 года немецкий автоконцерн Volkswagen вложил в сервис Gett $300. Концерн отмечал, что планирует развивать «стратегическое партнерство», которое предполагало, что клиентам Gett станут доступны «более хорошие условия для автомобилей бренда Volkswagen».

Теги: Gett , продажа
Главное
Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева Бизнес
Материалы по теме
Volkswagen вложил $300 млн в сервис такси Gett Технологии и медиа
Приехали: Gett и Сбербанк раскрыли условия сотрудничества Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter