На МКАД произошла авария с бензовозом Росгвардии

Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на 17-м километре МКАД, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Столкновение было в 15:40, разлива топлива не было, все уже разъехались. Пострадавших не было», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что бензовоз принадлежит Росгвардии. «Просто нет такой информации», — добавили в управлении. Ранее об этом сообщал источник «РИА Новости» в экстренных службах.

Впоследствии официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил РБК факт ДТП. «Машина принадлежит одной из воинской частей Росгвардии центрального округа, она возвращалась с заправки. С объяснения наших сотрудников, [бензовоз] подрезала машина и произошло ДТП. Без пострадавших», — сообщил он.

В октябре 2018 года под Астраханью произошло ДТП, в котором погиб командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Астраханской области Валерий Иванников. Он находился в отпуске и ехал на своем личном автомобиле.