Росстат сообщил о росте цены на валидол на 5,8% в феврале

Росстат сообщил о росте цены на валидол на 5,8% в феврале

В России валидол подорожал на 5,8% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Это следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Помимо валидола на 2,3% выросли цены на линекс. Корвалол, валокордин, эналаприл, офтан катахром, таурин, аллохол, поливитамины с макро- и микроэлементами и ртутные градусники подорожали на 1–1,9%.

По данным Росстата, в среднем цены на лекарства в феврале выросли на 0,8%. При этом цены на лоперамид упали на 1,2%, а на отечественные поливитамины без минералов — на 0,4%.

По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 4,6%. При этом за декабрь прошлого года валидол подорожал на 15,2%. В январе текущего года цены на медикаменты в среднем выросли на 0,8%, а на валидол — на 10,5%.