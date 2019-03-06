Министр экономического развития России Максим Орешкин объяснил снижение прогноза по курсу рубля, передает корреспондент РБК.

По его словам, ведомство придерживается оценок, которые были даны после выхода указа президента и после объявленных решений, в том числе о повышении НДС. «Они были положены в модели, и те оценки, которые мы получили тогда, мы их придерживаемся. Сейчас только идут небольшие технические поправки в соответствии с тем, что происходит на нефтяном рынке, что происходит на финансовом рынке, немного корректируем показатели», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в целом ситуация развивается по сценарию, который ожидали полгода назад.

Ранее Орешкин сообщил, что Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса рубля на 2019 год до 66 руб. за доллар. По его словам, изменение прогноза по рублю ​«связано скорее с изменением в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами». До этого Минэкономразвития прогнозировало курс 63,9 руб. за доллар.

Вместе с тем ведомство понизило прогноз среднегодового курса рубля в 2020 году до 67,2 руб. с 63,8 руб. за доллар, в 2021 году — до 67,8 руб. с 64 руб. за доллар.