Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 руб. до 66 руб. за доллар, сообщил министр Максим Орешкин. Это связано с «изменением в паре евро/доллар», а не с внутренними факторами экономики РФ, объяснил он

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса рубля на 2019 год до 66 руб. за доллар, сообщил глава ведомства Максим Орешкин в ходе правительственного часа в Госдуме. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза: ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год», — сказал Орешкин. По его словам, изменение прогноза по рублю ​«связано скорее с изменением в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами». Ранее Минэкономразвития прогнозировало курс 63,9 руб. за доллар в среднем на 2019 год.

Точная цифра прогноза на 2019 год — 66,4 руб. за доллар, следует из презентации к выступлению главы Минэкономразвития, уточнил «Интерфакс». Одновременно Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса рубля в 2020 году до 67,2 руб. с 63,8 руб. за доллар, в 2021 году — до 67,8 руб. с 64 руб. за доллар.

Первые месяцы текущего года ​демонстрируют замедление ВВП до 0,7%, инфляция показала «высокий уровень в 1%». Впрочем, по словам министра, на фоне повышения НДС до 20% ситуация с инфляцией лучше ожиданий, поэтому Минэкономразвития сохранило прогноз инфляции в 2019 году на уровне 4,3% и ожидает менее 4% в январе 2020 года.

«Если говорить о годе в целом, то мы по-прежнему ожидаем рост ВВП на уровне 1,3%», — сказал Орешкин. Таким образом, Минэкономразвития сохранило прогнозу по росту ВВП на 2019 год.