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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Общество ,  
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Uber освободят от ответственности по делу о ДТП с беспилотным авто

Окружной прокурор постановил, что компания Uber не должна быть привлечена к уголовной ответственности по делу о ДТП, в ходе которого беспилотный автомобиль насмерть сбил пешехода в Аризоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на прокурора округа Явапаи.

При этом не уточняется, планируется ли предъявить обвинения находящемуся в автомобиле водителю Рафаэле Васкес. Прокурор постановила вернуть дело прокуратуре региона Финикс для дорасследования. В частности, прокуратура Явапаи указала, что видео не до конца отражает случившееся, и порекомендовала искать другие улики.

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Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с участием беспилотного Uber

В марте 2018 года беспилотный автомобиль Uber впервые насмерть сбил пешехода: погибла женщина, переходившая дорогу с велосипедом в городе Темпе. При этом за рулем на всякий случай находился водитель. Позднее выяснилось, что у беспилотного автомобиля была отключена система аварийного торможения, а водитель нажал на педаль тормоза уже после столкновения.

Газета The New York Times писала, что у Uber были проблемы с беспилотными машинами еще «за несколько месяцев» до ДТП. В частности, у автомобилей часто возникали проблемы с движением по строительным зонам и при проезде грузовиков с высокими бортами.

Теги: Аризона, Uber, беспилотный автомобиль
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