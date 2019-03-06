Uber освободят от ответственности по делу о ДТП с беспилотным авто

Окружной прокурор постановил, что компания Uber не должна быть привлечена к уголовной ответственности по делу о ДТП, в ходе которого беспилотный автомобиль насмерть сбил пешехода в Аризоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на прокурора округа Явапаи.

При этом не уточняется, планируется ли предъявить обвинения находящемуся в автомобиле водителю Рафаэле Васкес. Прокурор постановила вернуть дело прокуратуре региона Финикс для дорасследования. В частности, прокуратура Явапаи указала, что видео не до конца отражает случившееся, и порекомендовала искать другие улики.

В марте 2018 года беспилотный автомобиль Uber впервые насмерть сбил пешехода: погибла женщина, переходившая дорогу с велосипедом в городе Темпе. При этом за рулем на всякий случай находился водитель. Позднее выяснилось, что у беспилотного автомобиля была отключена система аварийного торможения, а водитель нажал на педаль тормоза уже после столкновения.

Газета The New York Times писала, что у Uber были проблемы с беспилотными машинами еще «за несколько месяцев» до ДТП. В частности, у автомобилей часто возникали проблемы с движением по строительным зонам и при проезде грузовиков с высокими бортами.