Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,89 56,29 EUR Нал. 69,58 68,90 USD Бирж. 56,58 +0,08 EUR Бирж. 69,29 +0,06 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 10100,62 -679,55 MOEX 2284,26 -1,05% RTS 1271,92 -1,04% Brent 69,25 +0,01% DJIA 26214,60 +0,55% Nasdaq 7408,03 +0,98% FTSE 7719,83 +0,06%
Власти Петербурга передумали защищать хостелы от закона Хованской
Лента новостей
Bacardi купила производителя премиальной текилы за $5,1 млрд 14:20, Бизнес В КПРФ выступили за запрет фильма «Смерть Сталина» 14:18, Общество Собянин назначил главой управы избитого осенью гражданского активиста 14:15, Общество Роспотребнадзор предупредил о штрафах за трансжиры в продуктах 14:08, Бизнес Нил Даймонд объявил о прекращении гастролей из-за болезни Паркинсона 14:06, Общество Южная Корея запретит использовать анонимные счета для покупки криптовалют 13:59, Экономика В Госдуме нашли экстремизм в фильме «Смерть Сталина» 13:51, Политика Грузия получила первые американские противотанковые комплексы Javelin 13:48, Политика Мединский посмотрел оскорбивший деятелей культуры фильм «Смерть Сталина» 13:47, Технологии и медиа В РФПИ рассказали об интересе российских НПФ к IPO Saudi Aramco 13:42, Бизнес «Р-Спорт» узнало о недопуске на Игры ведущих российских хоккеистов 13:33, Спорт В США объявили об угрозе цунами после землетрясения у берегов Аляски 13:31, Общество Mercedes отозвал более 6,6 тыс. автомобилей в России 13:28, Бизнес Дорогие люди: половина богатств планеты принадлежит 1% населения 13:26, Экономика  Керимов вернулся во Францию после визита в Россию 13:20, Бизнес Жену экс-главы Минфина Подмосковья заочно приговорили к 11 годам колонии 13:19, Общество Mitsubishi представила пятилетний прогноз по росту российского авторынка 13:10, Бизнес Иллюзии технократов: что нужно российской власти от «цифровой революции» 13:10, Мнение Почему в Москве перестали строить торговые центры 13:09, Недвижимость  Россияне назвали самую любимую роль и песню Высоцкого 13:05, Общество В Госдуме прокомментировали ситуацию с приглашением спортсменов на Игры 12:58, Политика Генерал СКР Максименко не признал вину по делу о взятке от Шакро Молодого 12:52, Общество В России в 2017 году выросли продажи водки 12:49, Бизнес ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого 12:40, Финансы В Союзе биатлонистов предложили отправить Мутко тренером в Магадан 12:37, Общество В Кремле ответили на слова главы МИД Украины о «трюке» с военной техникой 12:31, Политика
Власти Петербурга передумали защищать хостелы от закона Хованской
Политика, 10:45
0
Власти Петербурга передумали защищать хостелы от закона Хованской
В правительстве Санкт-Петербурга вслед за властями Москвы высказались в поддержку запрета на размещение хостелов в жилых домах. Это ухудшит восприятие города в глазах туристов, считает эксперт
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга согласился с позицией мэрии Москвы о запрете на организацию хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, сообщается в письме председателя комитета Валерия Шияна, направленном в декабре замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никите Стасишину (РБК удалось ознакомиться с копией письма). Чиновник предлагает открывать хостелы только после перевода жилых помещений в статус нежилых. Ранее власти Петербурга выступали против законопроекта, предупреждая, что он может привести к закрытию 80% хостелов в городе.

Свою позицию комитет изложил, рассмотрев проект поправок в Жилищный кодекс, подготовленный в правительстве после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в сентябре. Тогда Козак поручил профильным министерствам подготовить согласованный проект поправок в депутатский законопроект о запрете размещать хостелы в жилых домах, принятый Госдумой в первом чтении в мае 2016 года. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по жилищной политике Галиной Хованской (депутат «Справедливой России» от Москвы).

Закон о хостелах

Законопроект о хостелах вносит изменения в Жилищный кодекс, по которым запрещается устраивать гостиничные номера в жилых помещениях. Хостелы не только представляют опасность для жителей соседних квартир «с точки зрения наркомании и алкоголизма, но и несут террористическую угрозу», объясняла Хованская. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что использование жилых помещений в качестве мини-гостиниц нарушает жилищные права соседних с хостелами квартирантов. Авторы законопроекта уточняли, что деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения в статус нежилого. Жилищный кодекс не исключает такой смены статуса помещения в многоквартирном доме при условии, что квартира находится на первом этаже либо под ней находятся нежилые помещения.

Курирующий туризм министр культуры Владимир Мединский законопроект не поддержал, назвав запрет хостелов в жилых домах ударом по внутреннему туризму. Премьер Дмитрий Медведев во время выступления на пленарном заседании Госдумы в апреле назвал абсолютно недопустимым, «когда подобного рода гостиницы создаются на пятом этаже десятиэтажного дома». Премьер предлагал открывать хостелы с письменного согласия всех жильцов дома.

«В культурной столице нельзя запрещать хостелы»

Ранее против размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов выступили власти Москвы. Это приводит к конфликтам между жителями дома и собственниками хостелов из-за нарушения покоя, дополнительной нагрузки на общее имущество дома и роста преступности, говорилось в письме заммэра столицы Петра Бирюкова в Минстрой от 30 октября (РБК ознакомился с копией документа).

Сразу после принятия резонансного законопроекта в первом чтении в мае 2016 года его раскритиковал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Виктор Кононов. Он заявил, что «в культурной столице нельзя запрещать хостелы». «Город является своего рода столицей хостелов и мини-отелей, и большинство из них находятся в жилых домах в центре города из-за плотной застройки», — говорил чиновник. По его словам, за последние 20 лет предприниматели выкупили множество просторных коммунальных квартир с большим количеством комнат, которые были переделаны в хостелы и мини-отели. «Нельзя это разрушать, так как это — опорный сегмент размещения экономкласса в центре Санкт-Петербурга», — подчеркивал Кононов. По его словам, на хостелы и мини-отели приходится 17% всего номерного фонда города.

Зампредседателя комитета Нана Гвичия в сентябре 2015 года, когда был внесен законопроект, также заявила, что надеется, что «данный закон не будет принят», иначе в Петербурге закроется примерно 80% хостелов.

Жилищный комитет за туризм не отвечает, его задача в том, чтобы жители получали качественные коммунальные ресурсы, а если у управляющих компаний из-за хостелов появляются лишние долги, тогда качественное ресурсное снабжение дома невозможно, пояснила изменение мнения городских властей представитель главы жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга Валерия ​Шияна. По ее словам, позиция губернатора тут не отличается от позиции жилищного комитета.

Против закрытия хостелов в жилых домах выступают власти Татарстана. «Резко закрывать хостелы нельзя, особенно при условии, что владельцы соблюдают все санитарные нормы и не создают жильцам неудобств», — заявил в августе глава республики Рустам Минниханов.

Депутаты готовят смягчение

В октябре депутаты из профильного комитета Госдумы предложили смягчить законопроект. Единороссы Александр Сидякин (от Татарстана) и Павел Качкаев подготовили поправки, которые позволяли бы открывать хостелы в жилых домах, но при условии согласия двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома. Кроме того, по мнению депутатов, у смежных соседей должно быть право вето на организацию гостиницы.

Комитет Госдумы по жилищной политике планировал сначала рассмотреть законопроект во втором чтении в ноябре, но в итоге перенес дело до конца марта нынешнего года, чтобы вернуться к нему уже после президентских выборов, так как документ — резонансный, пояснил РБК собеседник в комитете.

18 декабря 2017 года состоялось совещание представителей пяти министерств (Минкультуры, Минстроя, Минюста, Минпромторга и Минэкономразвития) и депутатов, на котором обсуждался проект поправок правительства, рассказал РБК источник в думском комитете. Одна из предлагаемых новелл разрешает открывать хостелы в жилых домах при согласии всех жителей подъезда. С ней не согласен Минюст, по мнению которого это вводит «фактически запретительный порядок осуществления предпринимательской деятельности по оказанию гостиничных услуг в жилых домах», так как большинство жителей подъезда будут возражать (РБК ознакомился с копией заключения Минюста).

У всех участников совещания было единое мнение, что в спальных районах, где много соседей, таких хостелов не должно быть, а в центре Москвы и Петербурга, где «все помещения в подъезде могут быть выкуплены под хостел, это допустимо», рассказал РБК Сидякин.

Окончательное решение будет принято после проведения в Думе 12 февраля парламентских слушаний, посвященных этой проблеме, сказал Сидякин.

Выходом из ситуации может стать решение наделить регионы правом самостоятельно решать вопрос о хостелах, говорит собеседник в комитете. «Страна разная, у Москвы и Петербурга одно мнение, а у Краснодара и Крыма — другое», — заметил Сидякин.

Кого может коснуться закон

Всего сегодня в Петербурге официально насчитывается около 7300 малых средств размещения, рассказывает президент ассоциации «Межрегиональное объединение развития индустрии хостелов» Яна Бабина. По ее словам, это один из самых высоких показателей в мире: например, в Париже, Барселоне и Лондоне около 2 тыс. подобных средств размещения. Причем в Петербурге до 80% хостелов и мини-отелей расположено в жилом фонде — около 5 тыс., добавляет она.

Многие хостелы расположены не на первом, а на втором этаже и выше, то есть их перевод в нежилое помещение в принципе невозможен, объясняет Бабина.

«В случае полного запрета размещения хостелов в жилых домах проблема нелегальных хостелов с гастарбайтерами никуда не уйдет. При этом легальные хостелы просто перейдут на нелегальное положение. Это не только ухудшит восприятие города в глазах туристов, но и увеличит нагрузку на контролирующие органы из-за того, что цивилизованная индустрия средств размещения будет вынуждена уйти в теневой сектор экономики», — говорит Бабина.

От запрета хостелов в жилых домах выиграют официальные гостиницы низкого и среднего ценового сегментов, считает генеральный директор Ivashkevich Consulting Станислав Ивашкевич.

Авторы: Мария Макутина, Алексей Пастушин.
Теги: гостиницы , хостелы , Туризм , правительство Санкт-Петербурга
Главное
Керимов вернулся во Францию после визита в Россию Бизнес
Материалы по теме
В Москве выявили почти 150 «серых» гостиниц и хостелов Общество
Бизнес-омбудсмен попросил отложить запрет на хостелы в жилых домах Бизнес
Рассмотрение «закона о запрете хостелов» перенесли на осень Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.