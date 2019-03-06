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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Таиланде задержали россиянина за мошенничество через интернет

В Таиланде за незаконную финансовую деятельность задержали россиянина Алексея Долженкова. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на иммиграционное бюро.

Отмечается, что мужчина, находясь на Пхукете, занимался незаконной финансовой деятельностью в России через интернет. Долженков был консультантом одной из компаний, которая подавала фальшивые налоговые претензии и банковские запросы. По данным начальника иммиграционной службы, в России задержанный нанес ущерб в размере 235 млн батов ($7,37 млн), он будет депортирован.

В октябре 2015 года в России был выдан ордер на арест Долженкова. Россиянин сбежал из страны и скрывался на Пхукете в течение почти четырех лет.

РБК отправил запрос в посольство Таиланда.

В августе полиция Таиланда объявила в розыск 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, которого заподозрили в мошенничестве на трейдинговой платформе SiamOption на сумму более $20 млн. По этому делу были арестованы 19 человек. Расследование началось в Кхонкэне, после того как несколько пользователей SiamOption подали жалобу местному губернатору.

Теги: Таиланд, Россияне, мошенничество
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