В Таиланде задержали россиянина за мошенничество через интернет

В Таиланде за незаконную финансовую деятельность задержали россиянина Алексея Долженкова. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на иммиграционное бюро.

Отмечается, что мужчина, находясь на Пхукете, занимался незаконной финансовой деятельностью в России через интернет. Долженков был консультантом одной из компаний, которая подавала фальшивые налоговые претензии и банковские запросы. По данным начальника иммиграционной службы, в России задержанный нанес ущерб в размере 235 млн батов ($7,37 млн), он будет депортирован.

В октябре 2015 года в России был выдан ордер на арест Долженкова. Россиянин сбежал из страны и скрывался на Пхукете в течение почти четырех лет.

РБК отправил запрос в посольство Таиланда.

В августе полиция Таиланда объявила в розыск 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, которого заподозрили в мошенничестве на трейдинговой платформе SiamOption на сумму более $20 млн. По этому делу были арестованы 19 человек. Расследование началось в Кхонкэне, после того как несколько пользователей SiamOption подали жалобу местному губернатору.