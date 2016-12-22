Власти Таиланда заподозрили россиянина в мошенничестве на $22 млн

Полиция Таиланда объявила в розыск 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, подозреваемого в мошенничестве на трейдинговой платформе SiamOption, на сумму, превышающую $20 млн. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на полицию.

По этому делу правоохранительные органы Таиланда уже арестовали 19 человек. По словам генерал-майора Сурачета Хакпана, в рамках дела были проведены аресты на Пхукете, в Бангкоке и Кхонкэне. Целями силовиков, как уточнил Хакпан, были офисы компании Helix Thai Beach и других организаций. Он уточнил, что полиция пытается вернуть пострадавшим около 730 млн батов ($21,9 млн).

По данным портала, девять человек были арестованы на Пхукете, остальные — в Бангкоке и Кхонкэне. Судя по озвученным именам и фамилиям задержанных, среди них были только граждане Таиланда, отмечает Phuket News. «При этом одним из организаторов мошеннической схемы следствие считает проживавшего на Пхукете уроженца Санкт-Петербурга Алексея Чикалова», — говорится в публикации.

Расследование этого дела началось в Кхонкэне, после того как несколько пользователей SiamOption подали жалобу местному губернатору Сомсаку Джунгтракуну. Позднее следователи выяснили, что сайт предлагал клиентам быстрый заработок на бинарных опционах за счет ставок на изменение котировок различных активов (валютные пары, акции крупных компаний, сырье, биржевые индексы). Однако, как установило следствие, ни в какие активы клиентские средства не вкладывались. «Фактически деятельность сайта представляла собой форму азартных игр, но позиционировалась как инвестирование», — отметил портал.

РБК направил запрос в консульский отдел посольства России в Таиланде.