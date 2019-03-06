Суд Сыктывкара отправил разбившего «Знак Рубля» в колонию строгого режима

В Сыктывкаре вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в разрушении скульптуры «Знака Рубля», установленной в сквере на Стефановской площади. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по Республике Коми.

Суд установил, что инцидент произошел 27 апреля прошлого года. 22-летний житель Сыктывкара, проходя мимо «Знака Рубля», «вспомнил о своем сложном финансовом положении» и по этой причине дважды ударил его ногой. Скульптура от ударов упала и разбилась, позднее ущерб оценили в 303 тыс. руб.

Мужчина, который был ранее неоднократно судим, признал вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.