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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Бизнес ,  
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JPMorgan объявил о прекращении финансирования частных тюрем

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase решил прекратить финансирование индустрии частных тюрем из-за критики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«У JPMorgan Chase есть устоявшийся процесс оценки секторов, которые мы обслуживаем, — заявил представитель компании Эндрю Грей. — В рамках этого процесса мы больше не будем финансировать индустрию частных тюрем».

Холдинг критиковали за предоставление кредитов CoreCivic и GEO Group — компаниям, которые владеют и управляют тюрьмами и центрами иммиграции по всей стране.

В GEO Group решение JPMorgan посчитали политически мотивированным. Там подчеркнули, что компания никогда не управляла объектами, где содержатся несовершеннолетние, которые могли быть разлучены с родителями. В CoreCivic также заявили, что разочарованы решением банка, который сыграл «важную роль в создании лучших условий для заключенных».

Финансированием частных тюремных компаний, помимо JPMorgan, также занимаются Bank of America и Wells Fargo. В январе последняя объявила о сокращении контрактов с индустрией в рамках процесса «управления социальными рисками», передает Reuters. В Bank of America от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.

Летом стоимость акций компаний, владеющих частными тюрьмами, увеличилась на фоне планов властей разместить в местах ограничения свободы семьи нелегальных мигрантов.
 

Теги: JPMorgan Chase, тюрьмы
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