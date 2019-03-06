JPMorgan объявил о прекращении финансирования частных тюрем

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase решил прекратить финансирование индустрии частных тюрем из-за критики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«У JPMorgan Chase есть устоявшийся процесс оценки секторов, которые мы обслуживаем, — заявил представитель компании Эндрю Грей. — В рамках этого процесса мы больше не будем финансировать индустрию частных тюрем».

Холдинг критиковали за предоставление кредитов CoreCivic и GEO Group — компаниям, которые владеют и управляют тюрьмами и центрами иммиграции по всей стране.

В GEO Group решение JPMorgan посчитали политически мотивированным. Там подчеркнули, что компания никогда не управляла объектами, где содержатся несовершеннолетние, которые могли быть разлучены с родителями. В CoreCivic также заявили, что разочарованы решением банка, который сыграл «важную роль в создании лучших условий для заключенных».

Финансированием частных тюремных компаний, помимо JPMorgan, также занимаются Bank of America и Wells Fargo. В январе последняя объявила о сокращении контрактов с индустрией в рамках процесса «управления социальными рисками», передает Reuters. В Bank of America от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.