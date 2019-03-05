«Газпром» назначил нового главу департамента добычи

«Газпром» назначил Сергея Меньшикова, руководившего более десяти лет компанией «Газпром добыча Надым» на Ямале, начальником департамента 307, отвечающего за добычу газа, газового конденсата и нефти. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Со 2 апреля 2019 года начальником Департамента 307 ПАО «Газпром» назначен Сергей Меньшиков», — говорится в сообщении. Также указывается, что гендиректором «Газпром добыча Надым» избран Игорь Мельников, который ранее был главным инженером — первым заместителем гендиректора предприятия.

О грядущем назначении Меньшикова РБК писал накануне со ссылкой на источники в «Газпроме» и Газпромбанке. По словам одного из партнеров «Газпрома», департамент 307 является одним из ключевых, поскольку там «сосредоточена геология и добыча».

Меньшиков родился в Грозном, окончил Грозненский нефтяной институт. В структурах «Газпрома» работает около 25 лет, в том числе в 2008–2019 годах был гендиректором «Газпром добыча Надым».