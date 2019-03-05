Нацбанк Швейцарии показал новую купюру номиналом 1000 франков

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Национальный банк Швейцарии представил новый дизайн купюры номиналом 1 тыс. швейцарских франков, сообщается на сайте регулятора.

В новом оформлении банк отказался от изображения известных личностей. На банкноте изображено рукопожатие, которое символизирует коммуникацию посредством языка. «На банкноте присутствует много других элементов дизайна, все они иллюстрируют тему коммуникации и ее ключевой мотив — язык», — говорится в сообщении.

Купюра будет введена в обращение 13 марта. На предыдущей версии банкноты, которая была выпущена в обращение в 1998 году, изображен швейцарский историк и культуролог Якоб Буркхардт.

Курс рубля к швейцарскому франку в настоящий момент составляет 65,7 руб.