Канада запустит в обращение купюру с вертикальным изображением

В Канаде будет запущена в обращение купюра номиналом 10 канадских долларов с вертикальным дизайном. Об этом сообщается на сайте Банка Канады.

На купюре изображена Виола Десмонд, которая боролась с расовой сегрегацией в стране в XX веке. Телеканал CBC уточняет, что церемония запуска новой банкноты состоится 19 ноября в музее прав человека в Виннипеге, который будет изображен на другой стороне купюры.

Десмонд получила известность после инцидента в кинотеатре в 1946 году в Новой Шотландии. Женщина собиралась купить билет в партер, где обычно сидела белая публика, однако в кассе ей продали билет на балкон. Десмонд все равно попыталась сесть в партере, после чего была задержана полицией. Расовую сегрегацию в Новой Шотландии законодательно запретили в 1956 году.

В начале ноября стало известно, что Банк Англии планирует запустить новую банкноту достоинством £50. Купюра будет посвящена вкладу Британии в науку. До 14 декабря граждане могут предложить ученого для изображения на банкноте.