Москалькова попросила ООН содействовать экстрадиции Винника в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с верховным комиссаром ООН Мишель Бачелет попросила ее содействовать экстрадиции россиянина Александра Винника, который сейчас находится в Греции, в Россию, пишет ТАСС. Она также обратилась к Бачелет с просьбой повлиять на ситуацию с арестованным на Украине журналистом Кириллом Вышинским, говорится в Instagram Москальковой.

«Учитывая исключительную гуманитарную ситуацию, просила бы помочь экстрадировать его [Винника] в Россию, чтобы он был ближе к семье», — заявила Москалькова и пояснила, что Винник находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Кроме того, по данным омбудсмена, при смерти находится и тяжелобольная жена Винника.

Москалькова также передала Бачелет официальное письмо по поводу Вышинского. ​По ее словам, журналист не совершал противоправных действий. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что у Вышинского также серьезные проблемы со здоровьем, однако​ Украина не отпускает его под домашний арест.

Винник, специалист по информационным технологиям, находится под арестом в Греции и держит голодовку с конца ноября, чтобы его отправили в Россию. Верховный суд страны постановил экстрадировать его во Францию, где россиянина подозревают в краже личных данных и вымогательстве. На экстрадицию Винника также претендуют США, где его подозревают в мошенничестве на $4 млрд.