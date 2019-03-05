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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Москалькова попросила ООН содействовать экстрадиции Винника в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с верховным комиссаром ООН Мишель Бачелет попросила ее содействовать экстрадиции россиянина Александра Винника, который сейчас находится в Греции, в Россию, пишет ТАСС. Она также обратилась к Бачелет с просьбой повлиять на ситуацию с арестованным на Украине журналистом Кириллом Вышинским, говорится в Instagram Москальковой.

«Учитывая исключительную гуманитарную ситуацию, просила бы помочь экстрадировать его [Винника] в Россию, чтобы он был ближе к семье», — заявила Москалькова и пояснила, что Винник находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Кроме того, по данным омбудсмена, при смерти находится и тяжелобольная жена Винника.

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Москалькова также передала Бачелет официальное письмо по поводу Вышинского. ​По ее словам, журналист не совершал противоправных действий. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что у Вышинского также серьезные проблемы со здоровьем, однако​ Украина не отпускает его под домашний арест.

Винник, специалист по информационным технологиям, находится под арестом в Греции и держит голодовку с конца ноября, чтобы его отправили в Россию. Верховный суд страны постановил экстрадировать его во Францию, где россиянина подозревают в краже личных данных и вымогательстве. На экстрадицию Винника также претендуют США, где его подозревают в мошенничестве на $4 млрд.

Вышинский, журналист агентства «РИА Новости Украина», был задержан в Киеве в мае 2018 года и сейчас находится под арестом. Ему предъявили обвинение в государственной измене, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. ​

В России после ареста Вышинского возбудили уголовные дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности и незаконном привлечении к уголовной ответственности в отношении сотрудников Генпрокуратуры Украины и СБУ.

Теги: ООН, Александр Винник, Татьяна Москалькова
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