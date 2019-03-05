В Госдуму внесли законопроект о морально-политическом состоянии военных

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий ответственность командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненных. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, морально-политическое состояние проявляется в готовности к боевым действиям. Под этим состоянием понимается «совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов».

В июле 2018 года в России было создано Главное военно-политическое управление (ГВПУ) Вооруженных сил. Его формирование должно было завершиться до октября. Задачами управления стали организация военно-политической пропаганды, предупреждение экстремизма и наркомании среди военнослужащих, а также работа со СМИ. Помимо этого управление занимается работой с религиозными организациями. Начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов заявлял, что одной из важнейших составляющих считает формирование морального духа военнослужащих.