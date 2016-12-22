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Политуправление Минобороны займется пропагандой и борьбой с экстремизмом
Политика, 02:47
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Политуправление Минобороны займется пропагандой и борьбой с экстремизмом
Появившееся в Минобороны Главное военно-политическое управление займется борьбой с наркоманией, религиозными конфликтами, разъяснением военным политики российских властей, а также получит контроль над телеканалом «Звезда»
Фото: Денис Гуков / ТАСС

Основными задачами Главного военно-политического управления Минобороны (ГВПУ), о создании которого на базе управления по работе с личным составом было объявлено 30 июля, станут «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. Это следует из проекта положения о новом управлении, подлинность которого РБК подтвердил источник в военном ведомстве. В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу.

РБК направил в Минобороны официальный запрос с просьбой подтвердить подлинность документа.

Сейчас в задачи управления Минобороны по работе с личным составом входят организация морально-психологического обеспечения, поддержания дисциплины, государственно-патриотическое воспитание, культурно-досуговая работа, взаимодействие с ветеранами, с религиозными организациями. В положении о ГВПУ эти задачи конкретизируются; кроме того, в ведение нового управления передается контроль над ведомственными СМИ.

​Телеканал «Звезда» и пропаганда

Одной из главных задач нового управления станет организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных силах, следует из проекта положения. ГВПУ будет разрабатывать учебные планы военно-политической подготовки для всех категорий личного состава — от рядовых до высшего командования.

Сотрудники управления также будут проводить информационно-разъяснительную работу с военнослужащими и гражданским персоналом ВС по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и реализации избирательных прав, обозначено в проекте положения. Кроме того, ГВПУ займется организацией «военно-социологических исследований для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

В задачи политуправления войдет и психологическая работа с военнослужащими — отбор поступающих на военную службу и согласования назначений в армии, включая «профилактику отклоняющегося поведения».

Среди прочего ГВПУ будет контролировать работу ведомственных СМИ. В проекте положения оговорено, что управление займется работой по предоставлению субсидий телерадиокомпании «Звезда» и газете «Красная звезда». Новая структура будет участвовать в контроле использования этих средств, а также займется организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов», говорится в документе. При этом политуправление будет взаимодействовать не только с ведомственными, но и с федеральными и региональными СМИ.

В положении сделан акцент на проведении управлением агитационно-пропагандистских мероприятий с личным составом в ходе «культурно-досуговых мероприятий», в том числе Международных армейских игр, выставочной деятельности, состязаний и спортивных мероприятий в Вооруженных силах.

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Наркотики и экстремизм среди военных

Еще одна задача, которую предстоит решать ГВПУ, — поддержание дисциплины в армии. Планируется «предупреждать негативные социальные процессы» в воинских коллективах — «в том числе на межнациональной и межрелигиозной основе».

Политуправление обязано принимать меры по «предупреждению экстремизма» в ВС, а также вести «контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия». Для этого управление планирует «изучать информацию о религиозной обстановке в воинских коллективах и местах дислокации войск» и на основе ее анализа готовить рекомендации и справочные материалы по вопросам противодействия религиозному экстремизму.

Кроме того, сотрудники ГВПУ будут координировать деятельность по борьбе с наркоманией и торговлей наркотиками среди военных. По вопросу борьбы с наркотиками политуправление планирует взаимодействовать с правоохранительными органами.

Сергей Шойгу и Андрей Картаполов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Церковь, «Юнармия» и «Победа»

В сферу деятельности ГВПУ также вошла работа с религиозными организациями, в том числе «методическое обеспечение военно-религиозной работы» и «подбор совместно с уполномоченными структурными подразделениями традиционных религиозных объединений кандидатов для назначения на штатные должности по работе с верующими военнослужащими».

Общественному совету при Минобороны в проекте положения посвящена отдельная глава. На сайте Минобороны уточняется, что эта структура занимается «привлечением граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в области обороны».

В состав общественного совета входят известные артисты, общественные деятели и журналисты: от Сергея Безрукова и Льва Лещенко до правозащитников. Политуправление планирует участвовать в формировании состава общественного совета и обеспечивать его взаимодействие с ​органами государственной власти и Общественной палатой, говорится в положении.

ГВПУ будет оказывать организационную и методическую помощь в деятельности всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу. На конец июля 2018 года более 250 тыс. подростков «поклялись готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества», утверждают в самой «Юнармии».

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Помимо подрастающего поколения управление будет заниматься и работой с ветеранами, сказано в положении. В частности, речь идет о подготовке государственных праздников и дней воинской славы, включая сбор сведений для написания президентских поздравлений ветеранов ко Дню Победы, сказано в документе. Новая структура намерена заняться подготовкой материалов к заседаниям российского организационного комитета «Победа» — совещательного и консультативного органа при президенте. В интересах агитационно-пропагандисткой работы планируется также взаимодействие с Российским военно-историческим и Российским историческим обществами.

Геральдика и гособоронзаказ

От ГВПУ будет зависеть обеспечение войск «техническими средствами воспитания» — теле-, радио-, кино- и видеоаппаратурой, фототехникой, музыкальными инструментами, а также доступ к электронным и печатным СМИ.

Управление будет осуществлять функции государственного заказчика и готовить предложения в государственную программу вооружения и государственный оборонный заказ по своей номенклатуре. Оно сможет снимать со снабжения технические средства воспитания, «не имеющие перспектив применения в Вооруженных силах», и принимать на снабжение новые образцы, а также будет обеспечивать войска учебно-методическими и наглядными пособиями, аудио- и видеоматериалами по учебным планам. Происходить это будет «за счет средств, выделяемых на эти цели».

Опыт политруков

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, в армии могут воссоздать структуру заместителей командиров по военно-политической работе. «Это воспитание, морально-психологическое состояние личного состава, видимо, взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой информации», — пояснил он. Скорее всего, снова будет введена практика контроля морально-деловых качеств кадров, добавил эксперт

«Здесь важно не наступить на те же грабли, которые в значительной мере погубили Советскую армию — систему двойного подчинения, когда назначения на определенную категорию должностей утверждали в ЦК КПСС. И только член партии мог их занимать, что было совершенно неправильно», — говорит Мураховский. ​

Военно-политический орган управления появился в Рабоче-крестьянской Красной армии в 1918 году сначала как политотдел Революционного военного совета. В 1920-е годы эта структура трансформировалась в Политуправление РККА, а позже — в Советскую армию. В ведение Политуправления входила «вся политико-просветительская и агитационная работа в Красной армии и на флоте». Название, аналогичное нынешнему, эта структура получила в 1991 году. С распадом Советского Союза политическая составляющая ушла из названия главка, и в 1992 году было создано Главное управление по работе с личным составом.

Начальник ГВПУ заместитель министра обороны Андрей Картаполов заявлял 1 сентября, что система военно-политической работы современной России будет принципиально отличаться от советской и постсоветской моделей воспитания военнослужащих и работы с личным составом. Она «должна соответствовать вызовам и угрозам в этой сфере», но при этом унаследовать «лучший отечественный опыт», сказал он (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, ГВПУ будет сформировано до 1 октября 2018 года и будет состоять из семи управлений, военно-геральдической службы и направления воинской дисциплины и профилактики правонарушений.

Собеседник РБК, близкий к Минобороны, объяснил, что идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Шойгу. Создание «Юнармии» было первым шагом в этом направлении. Конституция запрещает устанавливать идеологию в качестве государственной или обязательной, напомнил собеседник РБК, поэтому речь не может идти о возрождении установок какой-либо политической партии.

«Речь идет о ценностях и традициях, существующих в Российской армии веками, — в идее служения Отечеству. Это то, на что направлены военно-патриотические проекты», — объяснил собеседник РБК.

Кто такой Андрей Картаполов​

Генерал-полковнику Картаполову 54 года, он родился в ГДР. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, а также Военную академию Генштаба. Службу Картаполов проходил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе на должностях от командира взвода до командующего армией. В 2012–2013 годах — заместитель командующего войсками Южного военного округа. С февраля 2013 года по июнь 2014 года Картаполов — начальник штаба Западного военного округа. С 2015 года — командующий этим округом.

С декабря по март 2017 года Картаполов возглавлял российскую группировку войск в Сирии. Во время командования Картаполова группировкой после операции с участием российской авиации и Сил специальных операций 2 марта 2017 года Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , пропаганда , Андрей Картаполов , «Юнармия» , «Победа»
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