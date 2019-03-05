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Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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СК возбудил дело против избившего детей сотрудника московского магазина

Московские следователи возбудили дело против сотрудника продуктового магазина, который избил ремнем двоих подростков. Об этом сообщается на сайте столичного следственного управления СК.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на 15-й Парковой улице.

Подростки взяли печатные рекламные буклеты в качестве макулатуры. Продавец посчитал, что они собираются их украсть, и потребовал пройти в подсобное помещение. Там между ними произошла словесная ссора, после чего сотрудник магазина нанес подростку не менее десяти ударов ремнем. Другой сотрудник остановил его и отпустил подростков.

Ранее сообщалось, что следователи и полицейские начали проверку. В столичном главке МВД РБК рассказали, что заявление подали родители подростков. Агентства ТАСС и «РИА Новости» сообщали со ссылкой на источники, что инцидент произошел в магазине «Пятерочка».

Теги: Москва, уголовное дело, избиение, Магазин
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