Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только тогда, когда дом переведут в нежилой фонд. При этом помещение предлагается оснащать специальным оборудованием, системой звукоизоляции, сигнализацией, системой противопожарной безопасности, сейфами, а также средствами для уборки номеров.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов в 2015 году. Его поддержал комитет по жилищной политике. В октябре 2017 года источники РБК сообщали, что депутаты «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев из комитета Госдумы по ЖКХ планируют смягчить законопроект. Они предложили легализовать хостелы в жилых домах, но с согласия половины жителей дома и при соблюдении санитарных норм.