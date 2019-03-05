СК завел дело на начальника отдела МВД в Башкирии за избиение подчиненной

СК завел дело на начальника отдела МВД в Башкирии за избиение подчиненной

Следователи возбудили уголовное дело против замначальника следственного отдела — начальника отдела по расследованию преступлений против личности МВД Башкирии по Белорецкому району за избиение подчиненной. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, 28 февраля в нерабочее время между 38-летним подозреваемым и его 23-летней подчиненной произошла ссора, в ходе которой он ее ударил, а также стал душить и угрожать убийством. В результате он нанес девушке легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством). В МВД по Республике Башкортостан сообщили, что по итогам служебной проверки руководство решило уволить начальника следственного подразделения «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Накануне следователи организовали проверку информации об избиении следователя районного отдела МВД вышестоящим коллегой. Ранее источник телеканала «Вести Башкортостан» сообщал, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы головы, ног и позвоночника.