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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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СК начал проверку данных об избиении полицейским коллеги в Башкирии

Следственные органы начали проверку сообщения об избиении полицейским следователя районного отдела МВД. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Башкортостану.

​«Следственные органы по поступившим из полиции материалам проводят доследственную проверку», — говорится в сообщении.

Источник «РИА Новости» ранее сообщал, что в Белорецком районе Башкортостана в полицию обратилась женщина, которая работает в следственном отделе районного отдела полиции. В заявлении она указала, что получила травмы от вышестоящего коллеги.

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2 марта «Вести Башкортостан» сообщили, что в больницу с травмами различной степени тяжести попала 23-летняя следователь из Белорецка. По данным телеканала, инцидент произошел в начале февраля. Источник «Вестей» рассказал, что следователя избил замначальника следственного отдела МВД возле дома по улице Карла Маркса.

«Врачи зафиксировали у сотрудницы полиции травмы различной степени тяжести, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, ног и позвоночника», — сообщали «Вести».

В октябре прошлого года трое полицейских напали на девушку-дознавателя. По версии следствия, 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук изнасиловали коллегу. Позднее они были уволены из органов. Им предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера, они находятся под арестом.​

Теги: Башкортостан, избиение, проверка
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