СК начал проверку данных об избиении полицейским коллеги в Башкирии

СК начал проверку данных об избиении полицейским коллеги в Башкирии

Следственные органы начали проверку сообщения об избиении полицейским следователя районного отдела МВД. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Башкортостану.

​«Следственные органы по поступившим из полиции материалам проводят доследственную проверку», — говорится в сообщении.

Источник «РИА Новости» ранее сообщал, что в Белорецком районе Башкортостана в полицию обратилась женщина, которая работает в следственном отделе районного отдела полиции. В заявлении она указала, что получила травмы от вышестоящего коллеги.

2 марта «Вести Башкортостан» сообщили, что в больницу с травмами различной степени тяжести попала 23-летняя следователь из Белорецка. По данным телеканала, инцидент произошел в начале февраля. Источник «Вестей» рассказал, что следователя избил замначальника следственного отдела МВД возле дома по улице Карла Маркса.