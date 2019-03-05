URA.RU извинилось за материал о запрете на покупку машин без гаража

URA.RU извинилось за материал о запрете на покупку машин без гаража

Информагентство URA.RU извинилось за материал, в котором утверждалось, что Госдума обсуждает идею запретить покупку автомобилей людям без гаража или парковочного места.

Как сообщает агентство, в результате внутреннего расследования выяснилось, что URA.RU «произвольно трактовало» озабоченность депутатов проблемой нехватки парковочных мест в стране.

«Мы приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки общественной дискуссии», — говорится в сообщении URA.RU. Также отмечается, что на пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин отметил извинения агентства и «закрыл тему».​

Речь идет о материале агентства, который был опубликован в конце февраля. В Госдуме опровергли информацию URA.RU и назвали ее слухами.