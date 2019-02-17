В Госдуме назвали «слухами» обсуждение запрета покупать машины без гаража

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов опроверг сообщения о том, что в нижней палате парламента обсуждают запрет россиянам покупать машины, если у них нет гаражей. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Я слухам не верю. Вот когда увижу... Нет, такая инициатива (в Госдуме) не обсуждается. Первый раз слышу», — сказал он.

По словам Ефимова, подобная практика существует в азиатских странах. При этом член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов сообщил агентству, что не поддерживает такую идею, так как она далека от «российских реалий».

Накануне URA.RU сообщило со ссылкой на источник в парламенте, что в Госдуме обсуждают инициативу лишения россиян права приобретать автомобили, ес​ли у них нет в аренде или в собственности гаража или парковочного места. По данным агентства, с оговорками идею поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов. Источник сообщил, что инициатива поступила из регионов.