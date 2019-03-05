Полиция начала проверку после кражи «двойником» 10 млн руб. из банка

В Москве у мужчины похитили 10 млн руб., их снял в банке злоумышленник, похожий на потерпевшего, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице, сообщает «РИА Новости».

Потерпевший узнал, что с его счета списали средства с помощью мобильного приложения. Деньги сняли 22 января, уточнили полиции в кредитной организации.

Глава департамента безопасности банка заявил, что «зашел мужчина, похожий на потерпевшего, предъявил паспорт, ему выдали деньги». Ущерб от действий злоумышленника составил около 10 млн руб., при этом на счетах потерпевшего было 3 млн руб. и €100 тыс., полиция проводит проверку.

В конце января сообщалось, что подмосковный девелопер обратился в полицию с заявлением о пропаже $100 тыс. из ячейки в Альфа-банке. Однако камеры наблюдения записали, как он сам забирает деньги из ячейки. Это «позволило клиенту вспомнить о предыдущем своем визите в банк», после чего он отказался от претензий, заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.