«Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный

«Роскосмос» назначил новых руководителей на космодромы Байконур и Восточный. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФГУП «ЦЭНКИ», одного из главных предприятий госкорпорации, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами.

​Новым директором филиала ЦЭНКИ на космодроме Восточный стал Роман Бобков, который ранее занимал должность замруководителя филиала «Роскосмоса» на Байконуре. На Байконур, в свою очередь, отправили Валинура Агишева, который руководил космическим центром «Восточный». Про то, чем будет заниматься бывший глава Байконура Евгений Раковский, — не уточняется.

Гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков, комментируя кадровые перестановки, отметил, что перед космодромом Восточный стоят «грандиозные задачи».

«У нас с вами впереди «Ангара», запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич [Бобков], имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями, а коллектив на Восточном уже сложился и выполнил не одну задачу государственной важности», — заключил он.