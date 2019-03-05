ФСИН закупит дистанционные электрошокеры на 11,5 млн руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,74 -0,20 EUR Бирж. 74,55 -0,33 Brent 66,09 0,96% USD Нал. 66,17 65,28 EUR Нал. 74,97 74,05 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1335 -0,0029 BTC/USD Бирж. 3 810,80 10,80 IMOEX 2 473,79 -0,17% RTSI 1 185,83 -0,13% DJIA 25 819,65 -0,79% Nasdaq 7 577,57 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 04 мар, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 04 мар, 12:22
AliExpress предложит российским покупателям машины Бизнес, 09:38 Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников Pro, 09:37 Принуждение к уважению: чем опасно появление в КоАП статьи о защите судей Мнение, 09:36 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 09:34 ФСИН закупит дистанционные электрошокеры на 11,5 млн руб. Общество, 09:31 7 самых удивительных аквапарков планеты Недвижимость, 09:25 «России нужно больше Bugatti»: как прошла ночь премьер Volkswagen Авто, 09:23  Минфин попросили установить минимальную цену на пиво Бизнес, 09:17 Роспотребнадзор к 8 марта дал рекомендации по выбору цветов Общество, 09:05 Калининградских полицейских обвинили в краже янтаря на 14 млн руб. Общество, 09:01 Как избавиться от лишних вещей: благотворительность, своп, ресайкл Спецпроект РБК PINK, 09:01 Правительство решило закрепить за ПСБ 70% оборонных контрактов Финансы, 09:00 Госдеп назвал условия для диалога с Россией по ДРСМД Политика, 08:48 Как отчеты об устойчивом развитии помогают находить деньги на Западе Pro, 08:35
Общество ,  
0 
ФСИН закупит дистанционные электрошокеры на 11,5 млн руб.

Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН разместил тендер на закупку дистанционных электрошокеров. Это следует из данных портала госзакупок.

Ведомство хочет закупить тысячу электрошокеров «АИР-107У» на общую сумму более 11,5 млн руб. Согласно документации, они должны быть рассчитаны на не менее 3 тыс. включений и работать при температурах от минус 20 градусов до плюс 50 градусов.

Общество
Щит и бронежилет: как СКР расследует мошенничество во ФСИН

Поставщик должен доставить товар до 30 сентября. ФСИН разместил заявку 27 февраля.

В феврале Росгвардия разместила на портале госзакупок тендер на покупку 1,8 тыс. неуправляемых авиационных ракет, 247 снайперских винтовок СВД, 5,4 тыс. защитных шлемов, 2 тыс. бронежилетов, а также восьми бронированных автомобилей «Есаул» и шести минометов «Дева». Общая сумма контрактов составляет более 395 млн руб.

Теги: ГУ ФСИН, госзакупки, электрошокер
Материалы по теме
Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн
Политика
Миллиарды на браслетах: за что будут судить бывшего главу ФСИН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter