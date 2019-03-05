ФСИН закупит дистанционные электрошокеры на 11,5 млн руб.

Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН разместил тендер на закупку дистанционных электрошокеров. Это следует из данных портала госзакупок.

Ведомство хочет закупить тысячу электрошокеров «АИР-107У» на общую сумму более 11,5 млн руб. Согласно документации, они должны быть рассчитаны на не менее 3 тыс. включений и работать при температурах от минус 20 градусов до плюс 50 градусов.

Поставщик должен доставить товар до 30 сентября. ФСИН разместил заявку 27 февраля.

В феврале Росгвардия разместила на портале госзакупок тендер на покупку 1,8 тыс. неуправляемых авиационных ракет, 247 снайперских винтовок СВД, 5,4 тыс. защитных шлемов, 2 тыс. бронежилетов, а также восьми бронированных автомобилей «Есаул» и шести минометов «Дева». Общая сумма контрактов составляет более 395 млн руб.