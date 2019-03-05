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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Посол России сообщил о трех млн кибератак на российские IP-адреса из США

Несколько дней назад Россия зафиксировала три млн кибератак на свои IP-адреса, которые велись с территории США. По этому поводу Москва хотела бы провести с Вашингтоном переговоры, сообщил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне.

«Мы вместе теряем время, потому что мы можем быть атакованы третьей стороной. Хочу сказать вам, что всего несколько дней назад мы зафиксировали три млн атак на российские IP-адреса с территории Соединенных Штатов. И никто об этом не знает, но реальность такова», — приводит ТАСС слова Антонова.

Российский посол заявил, что хотел бы обсудить эту тему с американскими коллегами, чтобы «выяснить, кто эти ребята, которые атакуют российские IP-адреса».

Ранее премьер-министр России дмитрий Медведев заявлял, что потери России от кибератак в 2017 году составили около 600 млрд рублей. При этом мировые потери составили около $1 трлн.

«Совершенно очевидно, что необходима кооперация и на национальном, и на глобальном уровне», — отмечал российский премьер. Он также подчеркивал, что главной задачей является создание «прочной системы» безопасности, передачи, обработки и хранения данных, которая сможет защитить интересы личности, бизнеса и государства.

 

Теги: Анатолий Антонов, кибератаки, Вашингтон
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