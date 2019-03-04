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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Посол пообещал «жесткий» ответ на угрозы инвестициям России в Венесуэле

Россия отреагирует «самым жестким» образом на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» посол России в Каракасе Владимир Заемский.

«Что же касается российских инвестиций в Венесуэлу, то риски, безусловно, есть. Но они связаны, как это ярко продемонстрировал пример с CITGO, с поведением Вашингтона, а не венесуэльского правительства», — сказал дипломат.

Он отметил, что в случае, если против российских компаний будут предприниматься попытки лишить их вложений в экономику страны, то Россия будет реагировать на это «самым жестким образом», подключая все имеющиеся средства международного права.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва оказать помощь Каракасу на фоне новых санкций США против Венесуэлы, Заемский заявил, что новый пакет экономических санкций, введенный против боливарианской республики, будет иметь крайне разрушительные последствия для экономики страны.

«Подчеркну, что главными пострадавшими от этих рестрикций будут прежде всего рядовые венесуэльские граждане, о благополучии которых так печется Вашингтон», — сказал Заемский. По его словам, «мы своих друзей не бросаем».

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом для прекращения узурпации власти Николасом Мадуро и пообещал провести в стране досрочные выборы. Следом сразу несколько стран, включая США, признали Гуаидо временным главой Венесуэлы. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию. Гуаидо признал президент США Дональд Трамп, большинство стран Латинской Америки, а также власти Канады, Грузии и МИД Дании. Мадуро назвал оппозиционного лидера неконституционным президентом. В поддержку венесуэльского президента выступили Россия, Турция, Китай, а также Куба и Боливия.

На следующий день Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США, а позже разорвал дипломатические отношения с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Во время телефонного разговора с Мадуро президент России Владимир Путин заверил, что Кремль будет поддерживать законные власти Венесуэлы. Помимо этого, Москва также выразила готовность стать посредником между правительством Мадуро и оппозицией Венесуэлы.

В конце января США ввели санкции против венесуэльской государственной PDVSA. Так, Вашингтон заморозил активы компании на $7 млрд. Условием снятия ограничений глава американского Минфина Стивен Мнучин назвал переход контроля над предприятием к Гуаидо.

Теги: Венесуэла, Посол, Инвестиции
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