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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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WP подсчитала количество ложных высказываний Трампа за день

Газета The Washington Post подсчитала, что президент США Дональд Трамп лжет в среднем 22 раза в день с начала 2019 года. Издание ссылается на собственную базу данных Fact Checker.

По данным газеты, в 2017 году Трамп выдвигал в среднем почти шесть ложных и вводящих в заблуждение высказываний в день, а в 2018 году — 16,5. WP отмечает, что на ежегодной конференции консервативных политических действий 2 марта он солгал 104 раза. По состоянию на 3 марта всего за время президентства Трамп соврал или сделал вводящие в заблуждение заявления 9014 раз.

Газета приводит примеры таких высказываний а​мериканского лидера. По мнению WP, ими являются слова о лучших показателях США по занятости населения и уровню безработицы, количестве участников митингов сторонников Трампа и другие.

Проверкой высказываний американского президента также занимается телеканал CNN. Перед промежуточными выборами в конгресс в 2018 году телеканал собрал все заявления Трампа и определил, что некоторые из них «просто не подтверждаются никакими доказательствами», а некоторые верны, но «дико преувеличены».

В сентябре прошлого года бывший директор по связям с общественностью Белого дома и сторонник президента Энтони Скарамуччи заявил, что Трамп — лжец. Впоследствии Трамп заявил, что старается говорить правду и ему это нравится.

Теги: Дональд Трамп, The Washington Post, ложь
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