Киев заявил о переходе женщины-комбата из ДНР на сторону Украины

Киев заявил о переходе женщины-комбата из ДНР на сторону Украины

Начальник штаба танкового батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики Светлана Дрюк с позывным Ветерок перешла на сторону Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

«Переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии в Украине», — говорится в сообщении.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг подтвердил РБК, что Светлана Дрюк покинула республику и перешла на сторону Украины. При этом он указал, что Дрюк «не на службе с 2017 года».

РБК направил запрос в Министерство обороны Украины.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что Светлана Дрюк перешла на сторону Украины. В сюжете утверждалось, что она покинула Донбасс благодаря спецоперации украинской разведки, заявив, что едет в Ростов-на-Дону.