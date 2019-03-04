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Общество ,  
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В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы
При посадке на аэродром в Московской области самолет Минобороны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет АН-26  (Фото: Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС)

Транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке на аэродроме в Московской области. От этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«При выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26», — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что экипаж и пассажиры не пострадали, а самолет не получил повреждений. Теперь инженерно-техническому составу Минобороны предстоит оценить воздушное судно, после чего самолет приступит к плановым полетам.

В октябре прошлого года военный самолет МиГ-29 разбился в Подмосковье. Самолет принадлежал Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова и выполнял учебный полет.

Оба пилота самолета смогли катапультироваться. Сам самолет также упал вдали от жилых строений, так что в результате происшествия никто не пострадал.

Материал дополняется.

Авторы: Александра Хрисанфова, Наталья Демченко
Теги: АН-26, ВПП, Подмосковье
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