Управделами главы Кабардино-Балкарии освободили от должности

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков освободил от должности управляющего делами главы и правительства республики Замира Калова. Соответствующий указ опубликован на сайте врио главы республики.

До назначения нового управделами его обязанности будет исполнять заместитель Калова Азаматгерий Ашхотов. Указ вступает в силу со дня его подписания, 4 марта.

Калов занимал должность управляющего делами главы и правительства Кабардино-Балкарии с 2009 года.

Он окончил Кабардино-Балкарский государственный университет и является доктором экономических наук. С 2001 по 2009 год он был председателем совета местного самоуправления и главой администрации Зольского района республики.