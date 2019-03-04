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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Глава Кургана досрочно ушел в отставку

Глава города Курган Сергей Руденко досрочно сложил с себя полномочия. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

Заявление об отставке Руденко подал в городскую думу. Одновременно он складывает с себя полномочия депутата и спикера гордумы. В отставку глава города уходит по собственному желанию. Как пишет Znak.com, во время заседания думы Руденко заявил, что уход с поста — это «решение взрослого человека». Иных объяснений он не дал. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2019 года.

На посту главы города Руденко находился с сентября 2014 года, когда он был избран от фракции «Единая Россия». До этого он занимал пост первого замруководителя администрации города.

Ранее 1 марта в отставку ушел мэр города Биробиджана Евгений Коростелев. Пост он занимал с июня 2015 года.

Теги: Курган
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