РЖД назвали куратора развития Московского транспортного узла

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони назначен куратором развития Центрального транспортного узла. Об этом говорится в сообщении РЖД, поступившем в РБК.

В сообщении также указывается, что заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Согласно сообщению в состав правления компании вошли Виктор Зимин и Андрей Макаров. Зимин назначен заместителем гендиректора РЖД — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона, а Макаров — заместителем гендиректора РЖД по вопросам строительного комплекса.

В конце февраля РБК писал, что Кацыв, курировавший вопросы развития Московского транспортного узла, уходит в отставку. По данным источников РБК, он покидает РЖД из-за достижения пенсионного возраста — в этом году ему исполняется 65 лет. Источник, близкий к совету директоров, говорил, что полномочия Кацыва могут перейти Тони.