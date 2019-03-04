Суд поддержал перепутавшего данные в билете «Победы» пассажира

Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность штрафа в размере 30 тыс. руб. для «Победы» за отказ пустить на борт перепутавшего свои данные в билете пассажира, следует из карточки дела. Авиакомпания хотела отменить постановление Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности.

Штраф наложен в конце ноября прошлого года. Авиакомпания отказала в полете пассажиру, который при покупке билета на сайте «Победы» перепутал графы с именем и фамилией. Компания утверждала, что он не принял мер к устранению неточностей в билете. Роспотребнадзор указывал, что пассажиром при регистрации на рейс Волгоград — Санкт-Петербург в марте 2018 года был предъявлен паспорт. Его серия и номер совпадали с указанными в электронном билете. Фамилия, имя и отчество также совпадали, несмотря на изменение очередности их заполнения.

«В ходе проверки установлено, что билет, в рамках заключенного договора воздушной перевозки, аннулирован не был, акт аннулирования билета не составлялся», — указано в решении суда. Таким образом, «Победа» имела возможность принять пассажира к перевозке в соответствии с условиями заключенного договора.

Ранее в феврале Министерство транспорта направило запрос в Ространснадзор с требованием проверить законность новых правил «Победы» по провозу ручной клади. Они предлагают пассажиру либо брать в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных перевозчиком габаритов 36х30х27 см, либо использовать одно место ручной клади весом до 10 кг плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил. Минтранс отмечал, что принуждение клиентов к такому выбору противоречит правилам, согласно которым пассажир имеет право без дополнительной платы перевозить вместе с ручной кладью вещи из перечня ФАП.