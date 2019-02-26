Бортпроводник «Победы» выронил ребенка из люльки при выходе из самолета

Бортпроводник «Победы» выронил ребенка из люльки при выходе из самолета

Сотрудник «Победы» выронил ребенка из люльки, когда нес его по трапу после рейса Махачкала — Сургут. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Произошел несчастный случай, когда наш бортпроводник нес ребенка в люльке. На перроне на последней ступеньке трапа малышка выпала из люльки. Сейчас ведется очень тщательное расследование <...> Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту», — заявили в компании и добавили, что, по предварительным данным, у ребенка сломан нос.

Там подчеркнули, что компания компенсирует все расходы, связанные с лечением ребенка. «Страшных последствий, к счастью, нет», — сказали в «Победе».

По данным Следственного комитета, речь идет о пятимесячной девочке, которая была госпитализирована в больницу Сургута. В ведомстве отметили, что проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.​