О планах участвовать в сожжении чучела Масленицы заявили 30% россиян

Участвовать в сожжении чучела Масленицы планируют 30% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого поступили в РБК.

По данным опроса, есть на масленичной неделе блины планируют 91% опрошенных, просить прощения у близких — 78%, участвовать в масленичных гуляниях — 40%. Также исследование показало, что 23% респондентов намерены посещать службы в церкви, а 15% — отказываться от мясных продуктов.

Половина опрошенных назвала любимой начинкой для блинов сметану. Кроме того, 33% респондентов любят есть блины с вареньем, по 23% — со сгущенным молоком и творогом, по 19% — с мясом и медом. Икру в качестве любимой начинки для блинов указали 12% опрошенных.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике пищевых отравлений в период Масленицы. Как отметили в ведомстве, при покупке блинов на уличных гуляниях и массовых мероприятиях необходимо обращать внимание на соблюдение продавцом правил гигиены, а также условий хранения ингредиентов и начинок.

Масленичная неделя в 2019 году проходит с 4 по 10 марта.