В Орске убили замдиректора отделения «Оренбургэнерго»

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя директора по реализации услуг Орского производственного отделения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго». Об этом сообщается на сайте управления СК по Оренбургской области.

По данным следствия, тело замдиректора с огнестрельными ранениями обнаружили на лестничной площадке в подъезде жилого дома местные жители. Стрелявший в мужчину человек попал на видеозапись камер наблюдения, которая есть у следователей.

На месте происшествия нашли предметы, имеющие значение для расследования случившегося. Рассматриваются различные версии произошедшего. По данным Orsk.ru, убитым является Дмитрий Шевелев.

В конце декабря в Москве убили бенефициара нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалву Шаляхова. Его обнаружили в лифтовом холле с множественными колото-резаными ранениями.