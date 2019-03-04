Прокуратура ЕАО начала проверку после отказа медиков перевозить умерших

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку сообщений об отказе медработников и полицейских перевозить тела умерших. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По поручению прокурора области организовано проведение проверки по репортажу ГТРК «Бира» о нарушениях прав граждан на предоставление ритуальных услуг по транспортировке тел умерших в морг», — говорится в сообщении. Как отмечается, согласно требованиям законодательства, перевозить тела умерших в морг можно только специализированным транспортом, в котором есть носилки, спецмешки и дезинфицирующие средства. В прокуратуре указали, что вывоз тел в морг как разновидность ритуальных услуг осуществляется только на основании договора.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру передает, что сотрудники ведомства уже выезжали в Ленинскую центральную районную больницу для проверки, и факты, о которых сообщалось в СМИ, подтвердились.

Ранее ГТРК «Бира» сообщила, что в Ленинском районе области умерших приходится перевозить на личном автомобиле, а также самим заносить в морг. Медицинские работники и полиция заявили родственникам, что перевозить умерших «не в их полномочиях», говорилось в сюжете.