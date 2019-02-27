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СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших
Сотрудников станции скорой помощи заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни. Они, по данным СК, передавали похоронному бюро данные об умерших жителях Балашихи, после чего бюро навязывало родственникам свои услуги
Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, передавались также и контактные данные родственников умершего. Сотрудники ритуальной конторы приезжали к родственникам и заключали договоры на ритуальные услуги. При этом часть из них по действующему законодательству должны оказываться бесплатно, подчеркнула Врадий.

Часть полученных денег при этом потом передавалась сотрудникам станции скорой помощи. За информацию об умершем те получали до 9 тыс. руб.

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По данным следствия, сотрудники станции скорой помощи передали информацию как минимум о 100 умерших гражданах.

У сотрудников ритуального агентства и у медиков прошли обыски, изъяты документы, телефоны и компьютерная техника.

Соответствующая ст. 137 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет — если преступление совершено с использованием служебного положения.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Следственный комитет, Скорая помощь
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