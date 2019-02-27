СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.
Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, передавались также и контактные данные родственников умершего. Сотрудники ритуальной конторы приезжали к родственникам и заключали договоры на ритуальные услуги. При этом часть из них по действующему законодательству должны оказываться бесплатно, подчеркнула Врадий.
Часть полученных денег при этом потом передавалась сотрудникам станции скорой помощи. За информацию об умершем те получали до 9 тыс. руб.
По данным следствия, сотрудники станции скорой помощи передали информацию как минимум о 100 умерших гражданах.