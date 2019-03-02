Путин открыл зимнюю Универсиаду в Красноярске

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин открыл в Красноярске Всемирную зимнюю универсиаду. Об этом сообщает Кремль.

«Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед», — сказал Путин в ходе церемонии открытия. Он также поблагодарил спортсменов, тренерский штаб и федерации за приверженность идеалам спорта.

Церемония открытия проходит на «Платинум Арене Красноярск». В ходе соревнований будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. На универсиаде в Красноярске впервые пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.

На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта перед началом церемонии Путин выразил уверенность, что Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.

«Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво», — сказал президент. По словам Путина, в случае, если Федерация доверит проведение этих соревнований России, то для подготовки к ним создадут специальную программу.