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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Путин открыл зимнюю Универсиаду в Красноярске
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин открыл в Красноярске Всемирную зимнюю универсиаду. Об этом сообщает Кремль.

«Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед», — сказал Путин в ходе церемонии открытия. Он также поблагодарил спортсменов, тренерский штаб и федерации за приверженность идеалам спорта.

Церемония открытия проходит на «Платинум Арене Красноярск». В ходе соревнований будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. На универсиаде в Красноярске впервые пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.

На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта перед началом церемонии Путин выразил уверенность, что Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.

«Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво», — сказал президент. По словам Путина, в случае, если Федерация доверит проведение этих соревнований России, то для подготовки к ним создадут специальную программу.

Ранее Путин ввел усиленные меры безопасности в Красноярске, а также в Березовском и Емельяновском районе Красноярского края в связи с проведением Универсиады. Он также поручил создать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности.

Теги: Владимир Путин, Универсиада, Красноярск
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